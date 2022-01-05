Наблюдается прогресс на переговорах по отмене санкций в Вене

Как сообщает корреспондент ИРНА, старший переговорщик Ирана Али Багери Кани во вторник встретился с заместителем генерального секретаря Службы внешних действий ЕС Энрике Морой, представителями Китая и России и переговорщиками "евротройки".

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Twitter написал, что на встрече с иранским переговорщиком нерешенные вопросы были обсуждены. Указав на встречу с Морой, он также написал о рассмотрении последней ситуации вокруг переговоров в Вене.

Вчера также распространены сообщения о поездке замглавы МИД Южной Кореи в Вену. Внешнеполитическое ведомство Южной Кореи во вторник объявило, что Чхве Чжон Гон 4-9 января посетит Вену с рабочим визитом, чтобы встретиться с главами делегаций на переговорах.

Мид Южной Кореи в своем заявлении подтвердил, что страна находится в контакте с ключевыми странами для урегулирования нерешенных вопросов с Ираном. Целью визита делегации Южной Кореи в столицу Австрии является изучение путей решения проблемы замороженных активов Ирана через консультацию со страной, а также тесная координация с США, Европейским союзом и странами "евротройки" (Франция, Германия и Объединенное Королевство). В заявлении добавлено, что правительство Южной Кореи продолжит свою дипломатическую поддержку возобновления ядерной сделки 2015 года и укрепления отношений с Ираном.

Некоторые говорят, что спецпредставитель США и представители «евротройки» во вторник встретились с саудовскими дипломатами в отеле Marriott в Вене. Ни один официальный источник пока не подтвердил эти слухи.

В понедельник в Вене возобновился после новогоднего перерыва восьмой раунд переговоров, целью которых является воссоздание СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. По итогам заседания Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) стороны договорились ускорить процесс работы над проектом соглашения и завершить его к началу февраля.