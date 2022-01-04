Переговоры в Вене: консультации Ирана с представителями "евротройки" и Морой продолжаются

Второй этап 8-го раунда переговоров по отмене санкций в понедельник в 17 часов по местному времени начался в Вене. Старший переговорщик Ирана Али Багери Кани вчера встретился с координатором Совместной комиссии СВПД Энрике Морой и представителями "евротройки".

Потом Мора провел встречу с делегацией США в отеле Марриотт. Он не стал отвечать на вопросы корреспондентов, но СМИ предполагают, что он передает послания между иранскими и американскими дипломатами.

3 января официальный представитель МИД ИРИ Саид Хатибзаде также подтвердил этот факт, что Иран и США обмениваются мнениями в письменном, но неофициальном формате через координатора Совместной комиссии СВПД (Энрике Мора – ред.).

США, как нарушитель ядерной сделки 2015 года, не присутствуют на официальных переговорах по отмене санкций в Вене, но американская делегация во главе спецпосланника США по делам Ирана Роберта Мали поддерживает контакты с участниками СВПД на переговорах.

В понедельник в Вене возобновился после новогоднего перерыва восьмой раунд переговоров, целью которых является воссоздание СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. По итогам заседания Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) стороны договорились ускорить процесс работы над проектом соглашения и завершить его к началу февраля.