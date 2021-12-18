18 дек. 2021 г., 12:02
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Объем товарооборота Ирана с соседними странами достиг $33 млрд до конца ноября

Объем товарооборота Ирана с соседними странами достиг $33 млрд до конца ноября

Тегеран, 18 декабря, ИРНА – Объем товарооборота Ирана с соседними странами с начала текущего года (21 марта 2021 года) до 21 ноября достиг 68 млн тонн на сумму 33 млрд долларов. Об этом сообщил официальный представитель иранской таможни Рухолла Латифи в субботу.

"Объем товарооборота Ирана за указанный период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 19% в весовом выражении, а на 45% – в стоимостном", заявил он.

По его словам, объем торговли Ирана с соседними странами до 21 ноября составил 110 млн 284 тыс. тонн товаров на сумму 63 млрд 132 млн долларов, что показывает рост на 62% в весовом выражении, а на 52% – в стоимостном.

На долю иранского экспорта в 15 соседних стран за последние 8 месяцев пришлось 52 млн 390 тыс. тонн товаров на сумму 16 млрд 664 млн долларов, что составляет 53% от общего экспорта Ирана.

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