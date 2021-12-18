Объем товарооборота Ирана с соседними странами достиг $33 млрд до конца ноября

"Объем товарооборота Ирана за указанный период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 19% в весовом выражении, а на 45% – в стоимостном", заявил он.

По его словам, объем торговли Ирана с соседними странами до 21 ноября составил 110 млн 284 тыс. тонн товаров на сумму 63 млрд 132 млн долларов, что показывает рост на 62% в весовом выражении, а на 52% – в стоимостном.

На долю иранского экспорта в 15 соседних стран за последние 8 месяцев пришлось 52 млн 390 тыс. тонн товаров на сумму 16 млрд 664 млн долларов, что составляет 53% от общего экспорта Ирана.