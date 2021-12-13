13 дек. 2021 г., 18:35
Journalist ID: 2388
News Code: 84575948
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Двукратный рост торговых отношений между Ираном и Казахстаном за 9 месяцев 2021 года

Двукратный рост торговых отношений между Ираном и Казахстаном за 9 месяцев 2021 года

Тегеран, 13 декабря, ИРНА - Посол Казахстана в Тегеране Асхат Оразбай объявил о росте торговли между Тегераном и Нурсултаном и сказал, что за первые девять месяцев 2021 года товарооборот между двумя странами увеличился более чем вдвое по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Выступая на 30-й годовщине независимости Казахстана, Асхат Оразбай сказал: «Иран был одной из первых стран в мире, признавших Казахстан сразу после провозглашения суверенитета, и этот вопрос никогда не будет забыт».  

«Мы благодарим Тегеран за его ценную поддержку предложения Казахстана о вступлении в Совет Безопасности ООН, проведении ЭКСПО-2017 в Астане и подписании статута Исламской организации продовольственной безопасности, базирующейся в Казахстане», - отметил он.

Посол Казахстана выразил удовлетворение растущей тенденцией торгового сотрудничества между Тегераном и Нурсултаном и сказал: «За первые девять месяцев 2021 года товарооборот двух стран увеличился более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2020 года».

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