Тегеран призвал Канаду экстрадировать иранских преступников

Прокомментируя театральные действия Канады в международный день права человека, пресс-секретарь иранского правительства в Twitter написал, что иранцы ждут награбленного государственного имущества.
СМИ Канады вчера сообщили об экстрадиции в Иран бывшего сотрудника САВАК, нелегально прожившего 24 года в Канаде. В настоящее время некоторые иранские заключенные, осужденные за совершение экономических преступлений, скрывались от правосудия и проживают в Канаде.
Тегеран, 12 декабря, ИРНА – Иранский народ ожидает экстрадиции иранских заключенных, осужденных за совершение экономических преступлений, которые проживают в Канаде. Об этом заявил официальный представитель правительства Ирана Али Бахадори Джахроми в воскресенье.
Прокомментируя театральные действия Канады в международный день права человека, пресс-секретарь иранского правительства в Twitter написал, что иранцы ждут награбленного государственного имущества.
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