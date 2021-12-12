Тегеран призвал Канаду экстрадировать иранских преступников

Прокомментируя театральные действия Канады в международный день права человека, пресс-секретарь иранского правительства в Twitter написал, что иранцы ждут награбленного государственного имущества.

СМИ Канады вчера сообщили об экстрадиции в Иран бывшего сотрудника САВАК, нелегально прожившего 24 года в Канаде. В настоящее время некоторые иранские заключенные, осужденные за совершение экономических преступлений, скрывались от правосудия и проживают в Канаде.