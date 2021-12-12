СМИ Испании высоко оценили хиджаб иранских гандболисток на чемпионате мира

Хотя иранская команда проиграла своему румынскому сопернику в своем первом матче в рамках чемпионата мира по гандболу в Испании, хиджаб иранских спортсменок привлек внимание иностранные СМИ, в том числе испанской газеты AS.

Испанская газета AS в своем материале назвала хиджаб особой характеристики женской сборной Ирана, подчеркнув: "Женская команда Ирана по гандболу впервые участвовала в чемпионате мира в хиджабах в Испании, что отличает их от всех".

Следует отметить, что вратарь женской сборной Ирана по гандболу Фатемех Халили Бехфаир призналась лучшим игроком матча Иран – Норвегия. Несмотря на то, что встреча завершилась со счётом 41:9 в пользу норвежек, в первые 30 минут матча Бехфаир сумела отразить семь бросков соперниц.

С 1 по 19 декабря в Испании пройдет чемпионат мира-2021 по гандболу среди женщин.