Государственный Эрмитаж открыл новую постоянную экспозицию искусства Ирана

"Мы открываем постоянную экспозицию искусства Ирана. Мы долго ей занимались. У нас теперь вся анфилада Ближнего Востока завершена. <...> Это одна из лучших экспозиций искусства Ближнего Востока, существующих в мире", - сказал на церемонии открытия генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Как сообщила пресс-служба музея, эрмитажное собрание памятников иранского искусства III - начала ХХ века считается одним из богатейших в мире, а коллекция иранских изделий из металла - самая полная среди всех существующих.

"Всемирно известны серебряные сосуды эпохи Сасанидов, некоторые из которых, по-видимому, были изготовлены для царей и высших сановников. Не менее интересны с художественной и исторической точек зрения бронзовые и латунные предметы, инкрустированные серебром и медью, изготовленные мастерами провинции Хорасан в XII - начале XIII столетия. Крупнейшей в мире является также группа бронзовых и медных изделий XIV-XVIII веков. Коллекция керамики включает в себя люстровые изразцы XIII-XIV веков, а также посуду XII - конца XIX века, выполненную в различных городах Ирана", - сообщила пресс-служба.

Существенную часть экспозиции занимает персидская живопись XV-XIX веков, в том числе миниатюры, станковая живопись, изделия с лаковой росписью. Знаменитые иранские ковры представлены образцами XVII-XIX столетий. Экспозиция подготовлена Отделом Востока Государственного Эрмитажа.

Показ вещей, которые ранее хранились в запасниках и не были доступны публике, стал возможен после переезда произведений европейского искусства XIX - начала XX века, которые раньше размещались на третьем этаже Зимнего дворца, в залы Главного штаба. Ранее Эрмитаж открыл на третьем этаже галерею искусства Центральной Азии от Индии до Китая II-XIX веков.