Обыденов подчеркнул важность коридора "Север-Юг" для Ирана и России

Он в интервью ИРНА назвал данный коридор кратчайшим путем из Европы в страны Южной и Юго-Восточной Азии через Иран и Россию и очень важен для обеих стран.

Российский чиновник заверил, что международный транспортный коридор "Север-Юг" станет основой развития Евразийского экономического союза и Ирана.

По его словам, Соглашение о международном транспортном коридоре "Север-Юг", подписанное в сентябре 2000 года в Санкт-Петербурге министрами транспорта Ирана, Индии и России, предусматривает создание грузового маршрута из Индии в страны Северной Европы.

Полноправное членство Ирана в ЕАЭС улучшит экономические отношения с союзом

Он отметил, что полноправное членство Ирана в ЕАЭС приведет к развитию торговли между членами союза с Тегераном благодаря отсутствию ограничений в связи с таможней.

"В случае членства Ирана в Евразийском союзе иранским и российским торговцам не придется оплачивать длительный процесс документирования товаров на таможне двух стран", добавил он.

С реализацией временного соглашения о создании зоны свободной торговли в ноябре 2019 года в прошлом году началась подготовка к началу переговоров по заключению соглашения о свободной торговле.

Членство Ирана в ШОС окажет положительное влияние на ирано-российские отношения

Обыденов заявил, что вступление Ирана в ШОС, в первую очередь, способствует развитию проекта коридора "Север-Юг"и созданию совместного центра Ирана и РФ по сельскому хозяйству на юге России.

17 сентября страны-лидеры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) одобрили документ о вступлении Ирана в организацию в качестве постоянного члена.