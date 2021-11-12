12 нояб. 2021 г., 11:31
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News Code: 84538055
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Инициативы Ирана в области туризма достойны похвалы

Инициативы Ирана в области туризма достойны похвалы

Тегеран, 12 ноября. ИРНА — Участники 5-го Международного конгресса исламских стран по здравоохранению в Тегеране, высоко оценили деятельность Ирана и Международного специализированного центра поддержки новых предприятий в области медицинского туризма, назвав ее творческой и важной инициативой.

Президенты ассоциаций медицинского туризма из Хорватии, Германии, Венгрии, Туниса, Индии, а также представители министерств здравоохранения Ганы, Нигера и Ирака вместе с делегацией представителей частного сектора медицинского туризма посетили  первый «Международный специализированный центр поддержки новых предприятий в сфере медицинского туризма».

Все участники высоко оценили деятельность Ирана и Международного специализированного центра поддержки новых предприятий в области медицинского туризма.

Пятый Конгресс здравоохранения исламских стран прошел в Тегеране с 8 по 10 ноября  под лозунгом «Тегеран - столица медицинскоо туризма исламских стран»  с присутствием активистов медицинского туризма из Ирана, Афганистана, Узбекистана, Турции, Ирака, Омана, Туниса, Нигера, Ганы, Иордании, ОАЭ, Индии, Хорватии, Германии, Польши, Венгрии и Европейского Союза.

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