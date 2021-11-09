Иран готов к сотрудничеству с судебными органами для борьбы с нарушениями прав человека

Он на заседании с участием послов более 65 стран и представителей международных организаций в Тегеране заявил: "В настоящее время мы живем в эпоху, когда некоторые авторитарные и террористические режимы оккупируют другую страну за почти двух десятилетий под ложными предлогами и убивают, перемещают и унижают людей этой страны и разрушают ее инфраструктуру. Конкретные высокомерные и реакционные режимы также вторгаются в другие страны, убивают их людей, и они совершают самые ужасные преступления".

Он отметил, что сегодня человеческое общество должно найти общий язык, чтобы искоренить все виды угнетения во всем мире. "Мы предлагаем усилить судебную дипломатию, независимо от политических вопросов, которые правят миром. Давайте помочь правам человека с независимой судебной процедурой", добавил он.

По его словам, Исламская Республика Иран заключил судебные соглашения с рядом стран в различных областях, включая выдачу преступников, и готов к сотрудничеству с другими странами.

Глава судебной власти Ирана также выразил готовность к сотрудничеству с судебными органами в других странах для борьбы с угнетением и нарушениями прав человека.