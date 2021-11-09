По 324 искам против правительства США вынесен вердикт

«К сожалению, в результате жестоких действий правительства США и его злых правителей граждане Ирана и иранцы понесли огромные духовные и материальные потери», - заявил он.

«Американцы нанесли большой ущерб нашему народу своими действиями, такими как атака в Табасе, поддержка переворота, поддержка террористических и вооруженных актов против иранского народа, оснащение иракского баасистского режима химическим оружием и десятки других преступлений», - отметил он.

«На данный момент 324 дела против правительства США в Генеральном суде Тегерана привели к вынесению вердикта, и сумма обвинительных приговоров, вынесенных правительством США по этим делам, составляет более 2 тыс. миллиардов туманов», - заключил он.