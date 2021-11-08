Объем экспорта иранской рыбы и морепродуктов составил 62,5 тыс. тонны

Об этом сообщил в понедельник генеральный директор Управления по повышению качества, переработке и развитию рынка Организации рыболовства ИРИ Иса Голшахи.

"За первые шесть месяцев текущего года более 27 тыс. тонн рыбы, 201 тонна Аквариумной рыбы, 8900 тонн креветок, 6500 тонн рыбных консервов, 1,1 тонны выращенной икры были вывезены из страны", сказал Голшахи.

Кроме того, добавил чиновник, за указанный период, из Ирана было экспортировано 2 тонн икринок на стадии глазка и мальков форели, в сосновном в Армению, Грузию и Азербайджан.