Мехди Тареми стал лучшим легионером Азии

Иранцы Мехди Тареми и Сердар Азмун вошли в список номинантов на награду за лучшего легионера недели в Азии, опубликованную на сайте АФК.

По результатам опроса, завершившегося в субботу, Мехди Тареми был признан лучшим легионером недели с 56,25% голосов. Форвард "Зенита" Сердар Азмун занял третье место, набрав 13,62% голоса. Второе место также занял Айас Усман.

Другие иранские футболисты в этом списке – Аллах-яр Сайад-Манеш (9,13%) и Али Голизаде (2,51%).