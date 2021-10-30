Мехди Тареми стал лучшим легионером Азии

Иранцы Мехди Тареми и Сердар Азмун вошли в список номинантов на награду за лучшего легионера недели в Азии, опубликованную на сайте АФК.
По результатам опроса, завершившегося в субботу, Мехди Тареми был признан лучшим легионером недели с 56,25% голосов. Форвард "Зенита" Сердар Азмун занял третье место, набрав 13,62% голоса. Второе место также занял Айас Усман.
Другие иранские футболисты в этом списке – Аллах-яр Сайад-Манеш (9,13%) и Али Голизаде (2,51%).
Тегеран, 30 октября, ИРНА – Иранский нападающий "Порту" Мехди Тареми избран лучшим легионером Азии по результатам опроса, проведенного Азиатской конфедерацией по футболу (АФК).
Иранцы Мехди Тареми и Сердар Азмун вошли в список номинантов на награду за лучшего легионера недели в Азии, опубликованную на сайте АФК.
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