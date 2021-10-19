Открылась 35-я Международная конференция исламского единства

35-я конференция исламского единства проходит 19-24 октября 2021 года на тему «Исламское единство, мир и воздержание раздора и конфликта в исламском мире» с участием исламских мыслителей и ученых из 52 стран в визуальной и очно-заочной форме.

Война и справедливый мир, исламское братство и борьба с терроризмом, свобода вероисповедания, принятие религиозного иджтихада, противодействие такфиризму и экстремизму, исламская эмпатия, предотвращение напряженности и конфликтов, взаимное уважение между исламскими религиями, соблюдение этикета несогласия и избежание споров, осквернения и оскорбления, разъяснение понятия единой нации и союза исламских стран, Палестина и исламское сопротивление и годовщина смерти покойного аятоллы Мохаммеда Али Тасхири – основыне программы данной конференции.

Целью проведения Международной конференции по исламскому единству является создание единства и солидарности среди мусульман, консенсус ученых в отношении сближения их научных и культурных взглядов, а также обзор и представление практических решений для достижения исламского единства и формирования единой нации в исламском мире и разрешение проблемы мусульман.

Конференция исламского единства проходит наряду с неделей единства в Иране. 19 ноября (12 раби уль-аваля) в исламском мире отмечают праздники годовщины дня рождения Посланника Аллаха (ДБАР). В этот день начинается неделя исламского единства, которая завершается 17 раби уль-аваля, когда отмечается годовщина дня рождения Пророка Мухаммада по шиитским преданиям, а также дня рождения имама Джафара ас-Садыка (мир ему!).