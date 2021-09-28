Россия, Иран и Азербайджан сделали акцент на расширении сотрудничества

Во вторник в Москве прошел круглый стол на тему «Трехстороннее сотрудничество между Россией, Исламской Республикой Иран и Азербайджанской Республикой на Каспийском море», посвященный сотрудничеству в области промышленности, транзита и транспортных коридоров.

В этом круглом столе Казем Джалали, видные дипломаты и аналитики двух других стран обсудили расширение индустриальных парков и свободных экономических зон в портах, увеличение пропускной способности сети «Север-Юг». «Международный коридор и увеличение грузопотока. Они обменялись мнениями по железной дороге, воде, рекам и автомагистралям.

В этом международном круглом столе и вебинаре приняли участие некоторые международные официальные лица из России и Азербайджанской Республики, а также ряд иранских должностных лиц из Министерства иностранных дел, Министерства дорог и городского развития, Свободной зоны Энзели и академических исследователей.