МАГАТЭ не получило доступ на объект из-за диверсии

Об этом заявил в понедельник официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди, в ответ на заявления Гендиректора МАГАТЭ о том, что Иран не пустил инспекторов агентства на объект TESA в Карадже для обслуживания камер наблюдения.

"Господин Гросси в курсе, что соглашение, достигнутое в форме совместного заявления, не включает в себя положений о предоставлении камер видеонаблюдения с комплекса Карадж, поскольку этот объект все еще находится под следствием сил безопасности из-за июньской диверсии", сказал Камалванди журналистам.