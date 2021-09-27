27 сент. 2021 г., 18:09
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News Code: 84485886
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МАГАТЭ не получило доступ на объект из-за диверсии

МАГАТЭ не получило доступ на объект из-за диверсии

Тегеран, 27 сентября. ИРНА — Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в курсе того, что ядерный объект в иранском городе Карадж не попадает под соглашение о предоставлении записей с камер наблюдения этого комплекса, так как объект находится под следствием сил безопасности из-за июньской диверсии.

Об этом заявил в понедельник официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди, в ответ на заявления Гендиректора МАГАТЭ о том, что Иран не пустил инспекторов агентства на объект TESA в Карадже для обслуживания камер наблюдения.

"Господин Гросси в курсе, что соглашение, достигнутое в форме совместного заявления, не включает в себя положений о предоставлении камер видеонаблюдения с комплекса Карадж, поскольку этот объект все еще находится под следствием сил безопасности из-за июньской диверсии", сказал Камалванди журналистам.

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