1 сент. 2021 г., 11:47
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Иран и Россия заняли первое место в конкурсе водолазного мастерства «Глубина» АрМИ-2021

Иран и Россия заняли первое место в конкурсе водолазного мастерства «Глубина» АрМИ-2021

Тегеран, 1 сентября, ИРНА – Команды военных водолазов Ирана и России совместно заняли первое место в соревнованиях Международного конкурса по водолазному многоборью «Глубина-2021».

Сегодня на водолазном полигоне военно-морской базы военно-морских сил Ирана в городе Конарак прошла церемония закрытия соревнований Международного конкурса по водолазному многоборью «Глубина-2021» с участием высокопоставленных командиров ВМС Ирана.
Команды Китая и Сирии заняли второе и третье места, соответственно.
В конкурсе приняли участие команды военных водолазов из шести стран: России, Венесуэлы, Ирана, Индии, Китая и Сирии.

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