Иранский легкоатлет завоевал золото на Паралимпиаде-2020 в Токио

Спортсмен выиграл в метании из копья в категории F34. В лучшей из четырех своих попыток он показал результат 40,05 метров. Афруз в первой попытке показал результат – 39,48, во второй – 39,40 метров. Серебро и бронзу также завоевали паралимпийцы из Колумбии.

Легкоатлеты из Китая, Марокко, Франции, Колумбии, Туниса, Ирака и Папуа — Новой Гвинеи приняли участие в этих соревнованиях.

В медальном зачете сборная Ирана занимает 12-е место, иранские спортсмены завоевали 8 золотых, 6 серебряных медалей и 1 бронзовую награду. Первое место сохраняет сборная Китая, вторыми идут британцы.