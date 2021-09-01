Иранский легкоатлет завоевал золото на Паралимпиаде-2020 в Токио

Спортсмен выиграл в метании из копья в категории F34. В лучшей из четырех своих попыток он показал результат 40,05 метров. Афруз в первой попытке показал результат – 39,48, во второй – 39,40 метров. Серебро и бронзу также завоевали паралимпийцы из Колумбии.
Легкоатлеты из Китая, Марокко, Франции, Колумбии, Туниса, Ирака и Папуа — Новой Гвинеи приняли участие в этих соревнованиях.
В медальном зачете сборная Ирана занимает 12-е место, иранские спортсмены завоевали 8 золотых, 6 серебряных медалей и 1 бронзовую награду. Первое место сохраняет сборная Китая, вторыми идут британцы.
Токио, 1 сентября, ИРНА - Паралимпиец Саид Афруз принес восьмую золотую медаль Ирану на Паралимпийских играх в Токио, при этом установив новый паралимпийский рекорд.
Спортсмен выиграл в метании из копья в категории F34. В лучшей из четырех своих попыток он показал результат 40,05 метров. Афруз в первой попытке показал результат – 39,48, во второй – 39,40 метров. Серебро и бронзу также завоевали паралимпийцы из Колумбии.
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