Глава МИД Ирана встретился с Президентом Таджикистана

Глава МИД Ирана, который нахоится в Душанбе с визитом для участия в министерской конференции «Сердце Азии – Стамбульский процесс» провел встречу с президентом Таджикистана.

Во время встречи стороны обсудили вопросы всестороннего развития двусторонних отношений между двумя странами. В частности были обсуждены торгово-экономические вопросы, сотрудничество в области энергетики, промышленности, транспорта, науки и культуры.

В ходе встречи также обсуждались вопросы совместного сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и трансграничной организованной преступностью.