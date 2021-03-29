29 мар. 2021 г., 23:55
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News Code: 84278710
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Глава МИД Ирана встретился с Президентом Таджикистана

Глава МИД Ирана встретился с Президентом Таджикистана

Тегеран, 29 марта. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сегодня был принят Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Глава МИД Ирана, который нахоится в Душанбе с визитом для участия в министерской конференции «Сердце Азии – Стамбульский процесс» провел встречу с президентом Таджикистана.

Во время встречи стороны обсудили вопросы всестороннего развития двусторонних отношений между двумя странами. В частности были обсуждены торгово-экономические вопросы, сотрудничество в области энергетики, промышленности, транспорта, науки и культуры.

В ходе встречи также обсуждались вопросы совместного сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и трансграничной организованной преступностью.

 

 

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