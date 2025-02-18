Сухопутные войска КСИР начали второй этап учений "Могущество великого Пророка-19"

В рамках текущего этапа учений специализированные подразделения сухопутных войск КСИР отработают широкий спектр задач, включая наступательные и оборонительные действия, радиоэлектронную борьбу, а также массированное применение бронетехники, ракетных комплексов, микро-БПЛА, БПЛА, вертолетов и артиллерии. Учения будут продолжаться в течение нескольких ближайших дней.

В ходе учений, наряду с использованием современных методов и тактик ведения боя, осуществляется тестирование нового вооружения и оборудования, которое было недавно внедрено в различные подразделения Корпуса стражей исламской революции, в условиях боевой обстановки.