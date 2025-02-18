Иран заявил о готовности развивать инфраструктуру коридора Каспий-Персидский залив

Мохаммад Атабак во вторник на третьем Каспийском экономическом форуме заявил, что на этом форуме в 6 панелях прошли обсуждения в области статистики, промышленности, экономики, таможни, банковского дела, транспорта, здравоохранения, туризма, нефти и газа и т. д. Он добавил: "Актуализация и развитие инфраструктуры в улучшении коридоров, логистики и цифровизации процессов, создание совместных промышленных и технологических парков, облегчение финансовых и банковских обменов на основе успешного опыта членов, основанного на национальной валюте прикаспийских стран, создание "зеленого" таможенного коридора и совместных свободных зон с учетом успешного опыта стран-членов в области долгосрочного двустороннего или многостороннего соглашения о сотрудничестве между Ираном и Россией были подчеркнуты".

Он продолжил: "Иран заявляет о своей готовности развивать инфраструктуру коридора Каспий-Персидский залив и создавать необходимые средства для создания логистических баз и эксплуатации южных портов Ирана для стран Каспийского бассейна".

Атабак отметил: "Использование таких соглашений, как Каспийское экономическое соглашение, Транскаспийский коридор и развитие межрегионального сотрудничества, такого как БРИКС и Евразия, были подчеркнуты членами, и мы надеемся, что с учетом изменений климата, продовольственной безопасности, развития транспортной инфраструктуры, энергетики, обмена медицинскими знаниями и расширения платформы электронного сотрудничества между членами будет уделено внимание".