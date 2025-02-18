Министр иностранных дел Судана встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности

Министр иностранных дел Судана Али Юсеф Ахмед аш-Шариф во вторник утром встретился с Али Акбаром Ахмадияном, секретарем Высшего совета национальной безопасности.
18 февр. 2025 г., 16:43
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