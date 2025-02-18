Визит официальных лиц, участвующих в Каспийском экономическом форуме, на выставку научных достижений Ирана

Первый вице-президент Мохаммад Реза Ареф и официальные лица, участвующие в Каспийском экономическом форуме, во вторник утром посетили выставку научных и технологических достижений Исламской Республики Иран на Тегеранской международной выставке.
18 февр. 2025 г., 15:42
Похожие новости
-
Российский чиновник: визит Пезешкиана в Россию устранил барьеры в торговле
Москва, 16 февраля, ИРНА – Поездка Масуда Пезешкиана, президента Исламской Республики Иран,…
-
Третья выставка «Евразия Экспо 2025» пройдет в Тегеране
Тегеран, 23 января, ИРНА - Третья специализированная выставка торговли со странами-членами…
-
XX Международная выставка водной промышленности
Двадцатая международная выставка водной промышленности и водоснабжения открылась в среду (22…
Ваш комментарий