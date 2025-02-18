Визит официальных лиц, участвующих в Каспийском экономическом форуме, на выставку научных достижений Ирана

Первый вице-президент Мохаммад Реза Ареф и официальные лица, участвующие в Каспийском экономическом форуме, во вторник утром посетили выставку научных и технологических достижений Исламской Республики Иран на Тегеранской международной выставке.

journalistشهرام مومنی نوکنده
18 февр. 2025 г., 15:42

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