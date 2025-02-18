Ареф: Мы ищем решение региональных проблем только с помощью стран региона

Мохаммад Реза Ареф сегодня вечером на встрече с заместителем премьер-министра Российской Федерации Алексеем Оверчуком в кулуарах третьего Каспийского экономического форума, подчеркнув, что приоритетом внешней политики Исламской Республики Иран является развитие отношений с соседними странами, включая Россию, сказал: "Иран и Россия издавна поддерживают хорошие отношения друг с другом, что создает основу для развития сотрудничества между двумя странами, особенно в региональных организациях и союзах".

Первый вице-президент, заявив, что Исламская Республика Иран смотрит на регион и что решение региональных проблем мы ищем только с помощью стран региона, подчеркнул необходимость углубления и расширения двустороннего сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и транзита и продолжил: "Мы считаем, что экономика Ирана и России может дополнять друг друга".

Он подчеркнул необходимость активизации совместных комиссий по экономическому сотрудничеству двух стран и сказал: "С подписанием соглашения о свободной торговле создана хорошая основа для расширения сотрудничества и региональных связей Ирана со странами-членами Евразийского экономического союза, включая Россию".