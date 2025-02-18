18 февр. 2025 г., 21:13
Новости ID: 85755339
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Ареф: Мы ищем решение региональных проблем только с помощью стран региона

18 февр. 2025 г., 21:13
Новости ID: 85755339
Ареф: Мы ищем решение региональных проблем только с помощью стран региона

Тегеран, 18 февраля, ИРНА - Первый вице-президент заявил, что Исламская Республика Иран смотрит на регион и что решение региональных проблем мы ищем только с помощью стран региона.

Мохаммад Реза Ареф сегодня вечером на встрече с заместителем премьер-министра Российской Федерации Алексеем Оверчуком в кулуарах третьего Каспийского экономического форума, подчеркнув, что приоритетом внешней политики Исламской Республики Иран является развитие отношений с соседними странами, включая Россию, сказал: "Иран и Россия издавна поддерживают хорошие отношения друг с другом, что создает основу для развития сотрудничества между двумя странами, особенно в региональных организациях и союзах".

Первый вице-президент, заявив, что Исламская Республика Иран смотрит на регион и что решение региональных проблем мы ищем только с помощью стран региона, подчеркнул необходимость углубления и расширения двустороннего сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и транзита и продолжил: "Мы считаем, что экономика Ирана и России может дополнять друг друга".

Он подчеркнул необходимость активизации совместных комиссий по экономическому сотрудничеству двух стран и сказал: "С подписанием соглашения о свободной торговле создана хорошая основа для расширения сотрудничества и региональных связей Ирана со странами-членами Евразийского экономического союза, включая Россию".

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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