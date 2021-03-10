Мудрая позиция аятоллы Систани во время визита Папы римского стала источником чести для ислама: Иран

Мохсен Куми, ссылаясь на акцент аятоллы Систани на этой исторической встрече на важных международных вопросах, включая оккупацию Кудса, сказал: «Этот акцент аятоллы Систани разрушил заговор с целью нормализации отношений с оккупационным режимом в Кудсе».

«Выражение аятоллы Систани неудовлетворенности ситуацией бедности, лишений, дискриминации и санкций и подчеркивание того, что религиозные лидеры должны действовать ответственно, может быть ярким примером коранического учения», - добавил он.

«Историческая память о шиизме, особенно в районе Наджафа, была свидетелем бдительных и дальновидных лидеров, которые хорошо проявили себя в разные периоды истории, и Верховный лидер исламской революции в последние годы сказал, что аятолла Систани «сияет» в Наджафе», - продолжил он.

Ссылаясь на признательность Папы за осторожность аятоллы Систани в защите жизни людей и христиан, Куми выразил надежду, что «препятствия на пути сотрудничества между исламом и христианством, включая исламофобию и шиизм в западных странах, будут устранены и при сотрудничестве истинных последователей ислама и христианства мы станем свидетелями улучшения положения обездоленных в мире и изменения гнетущих условий, которые управляют им».