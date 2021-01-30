Посол Швейцарии высоко оценил сосуществование различных религий в иранском Голестане

«Провинция Голестан, как и Швейцария, имеет разнообразные культуры, языки и традиции. Такое свойство также считается хорошей возможностью для туризма», заявил он на международном фестивале культуры этнических групп в Иране, который проходит в формате онлайн.

По его словам, международный фестиваль культуры этнических групп в Голестане не только говорит о разнообразии традиций в Иране, но и считается стимулом для будущего.

Говоря о сходстве и различии между Швейцарией и Голестаном, он сказал: «Площадь провинции Голестан составляет почти половину Швейцарии, и на ней проживает около четверти ее населения. Красота мира заключается в разнообразии его жителей; хотя это разнообразие иногда может быть проблемой для общества, общество без разнообразия не может выжить.

Провинция Голестан известна благодаря разнообразию этнических групп и религий.

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