Зариф выразил готовность Ирана к восстановлению освобожденных территорий Азербайджана

Иранский министр иностранных дел на встрече со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым назвал новый этап после освобождения оккупированных земель Азербайджанской Республики важным моментом для установления мира и стабильности в регионе, и для всех сторон.

Зариф также выразил удовлетворение тем, что встречи иранских властей с азербайджанскими коллегами выросли за последние месяцы.

Он заявил о готовности Ирана к эффективному участию в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана. Глава внешнеполитического ведомства Ирана также указал на плодотворные переговоры двух стран на последнем комиссии по экономическому сотрудничеству, и отметил, что позиция президента Азербайджанской Республики на сегодняшней встрече свидетельствует о твердой воле обеих стран для развития двусторонних взаимодействий.

«Нет никакого препятствия на пути расширения двусторонних связей с Азербайджанской Республикой», отметил Зариф, добавив, что участие Ирана в экономических проектах Азербайджана является огромной возможностью для сотрудничества двух стран в области транзита и активизации коридоров «Восток-Запад» и «Север-Юг».

Джейхун Байрамов на этой встрече также заявил, что отношения двух стран основаны на дружбе и общих исторических и культурных свойств.

Он назвал развитие экономических отношений одним из важных приоритетов в двусторонних связях.

Следите за нами в Twitter: @irnarussian