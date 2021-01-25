25 янв. 2021 г., 15:25
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Зариф выразил готовность Ирана к восстановлению освобожденных территорий Азербайджана

Зариф выразил готовность Ирана к восстановлению освобожденных территорий Азербайджана

Баку, 25 января, ИРНА – Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о готовности Исламской Республики к восстановлению освобожденных территорий Азербайджана, расположенных на общих границах двух стран.

Иранский министр иностранных дел на встрече со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым назвал новый этап после освобождения оккупированных земель Азербайджанской Республики важным моментом для установления мира и стабильности в регионе, и для всех сторон.
Зариф также выразил удовлетворение тем, что встречи иранских властей с азербайджанскими коллегами выросли за последние месяцы.
Он заявил о готовности Ирана к эффективному участию в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана. Глава внешнеполитического ведомства Ирана также указал на плодотворные переговоры двух стран на последнем комиссии по экономическому сотрудничеству, и отметил, что позиция президента Азербайджанской Республики на сегодняшней встрече свидетельствует о твердой воле обеих стран для развития двусторонних взаимодействий.
«Нет никакого препятствия на пути расширения двусторонних связей с Азербайджанской Республикой», отметил Зариф, добавив, что участие Ирана в экономических проектах Азербайджана является огромной возможностью для сотрудничества двух стран в области транзита и активизации коридоров «Восток-Запад» и «Север-Юг».
Джейхун Байрамов на этой встрече также заявил, что отношения двух стран основаны на дружбе и общих исторических и культурных свойств.
Он назвал развитие экономических отношений одним из важных приоритетов в двусторонних связях.

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