США не удалось довести нефтяной экспорт Ирана до нуля, министр нефти

Выступая на церемонии открытия 25-й Международной выставки нефти, газа, нефтепереработки и нефтехимии Ирана (Iran Oil Show 2020), Зангане почтил память иранских мучеников, отметив, что враги, особенно Соединенные Штаты, пытались довести экспорт сырой нефти Ирана до нуля, но их попытка была обречена на провал.

Министр заявил, что Иран может достичь наивысшего и исторического рекорда по экспорту нефтепродуктов, отметив, что страна жива и продолжит свой путь с большей надеждой, чем раньше, и новые инвестиции являются основным стимулом для улучшения иранского рынка.

"Несмотря на то, что Иран подвергся суровым санкциям со стороны США, Исламская Республика преуспела в производстве катализаторов и химических веществ", указал Зангане.

Он подчеркнул необходимость проведения выставки, чтобы сохранить связь между производителями и потребителями, добавив, что девиз выставки - поддержка иранских товаров и услуг.

По словам Зангане, министерство нефти выделило 500 миллионов долларов на поддержку наукоемких компаний, занимающихся развитием нефтяной промышленности.