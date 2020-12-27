Внешнеторговый оборот Ирана за месяц составил $7,3 млрд

"Объем иранского импорта за отчетный период увеличился на $634 млн, а объем экспорта — на $434 млн по сравнению с прошедшим месяцем", указал Латифи.

"Объем внешнего товарооборота Ирана за месяц Абан (с 21-го октября по 20 ноября 2020 года) составил $6.302 млрд. Из этой суммы более $3,21 млрд приходилось на долю экспорта, а $3,092 млрд — на долю импорта", сказал он.

По его словам, объем внешнего товарооборта Ирана за прошедший месяц составил $7,37 млрд, что на 17% больше прошлого месяца.

Ранее 23 декабря генеральный директор иранской таможенной службы Мехди Мирашрафи сообщил, что внешний товарооборот Ирана за девять месяцев текущего иранского календарного года (который начался 21 марта 2020 года) достиг более $52 млрд.