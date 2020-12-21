21 дек. 2020 г., 12:43
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Иранский легионер среди лучших игроков мира по мини-футболу в 2020 году

Иранский легионер среди лучших игроков мира по мини-футболу в 2020 году

Тегеран, 21 декабря, ИРНА – Игрок сборной Ирана по мини-футболу Хоссейн Тайеби попал в список лучших игроков мира 2020 года.

Тайеби, который недавно присоединился к ФК «Бенфика», номинирован на звание лучший игрок мира в мини-футбол 2020 года по версии новостного портала FutsalFeed.

Пользователи могут голосовать за лучший игрок в мини-футбол мира в этом портале.

«Иранский игрок в состав казахстанской ФК «Кайрат» стал чемпионом премьер-лиги, и потом подписал контракт с ФК «Бенфикой». Он в настоящее время забил 6 голов в лиге Португалии», написано об иранском игроке в портале.   

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