Иранский легионер среди лучших игроков мира по мини-футболу в 2020 году

Тайеби, который недавно присоединился к ФК «Бенфика», номинирован на звание лучший игрок мира в мини-футбол 2020 года по версии новостного портала FutsalFeed.

Пользователи могут голосовать за лучший игрок в мини-футбол мира в этом портале.

«Иранский игрок в состав казахстанской ФК «Кайрат» стал чемпионом премьер-лиги, и потом подписал контракт с ФК «Бенфикой». Он в настоящее время забил 6 голов в лиге Португалии», написано об иранском игроке в портале.

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