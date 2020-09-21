21 сент. 2020 г., 20:58
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News Code: 84049381
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Зариф: Иран заново не начнет пройденный путь

Зариф: Иран заново не начнет пройденный путь

Тегеран, 21 сентября, ИРНА - Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф назвал Соединенные Штаты нарушителем ядерной сделки и сказал, что Иран готов на переговоры, но не будет снова вести переговоры о том, что было согласовано.

Мохаммад Джавад Зариф в понедельник в интервью Аналитическому центру Американского совета по международным отношениям заявил об этом.

«Это Соединенные Штаты должны показать, что они уважают это Соглашение, мы по-прежнему являемся членом ядерной сделки. Сегодня Иран не может даже заказать вакцину от гриппа даже из-за отсутствия лицензий США», - отметил он.

Глава дипломатического аппарата подчеркнул, что «Иран готов на переговоры, но не будет снова вести переговоры о том, что было согласовано».

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