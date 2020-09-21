21 сент. 2020 г., 16:46
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News Code: 84049148
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Салехи: чтобы защитить себя от многосторонности, нужно противостоять деструктивному поведению США

Салехи: чтобы защитить себя от многосторонности, нужно противостоять деструктивному поведению США

Тегеран, 21 сентября, ИРНА - Глава Организации по атомной энергии Исламской Республики Иран Али-Акбар Салехи, сославшись на усилия правительства США по уничтожению ядерной сделки как одно из важных достижений многосторонности в рамках системы нераспространения, заявил, что нет другого способа защитить многосторонность, кроме как положить конец деструктивному поведению США.

Выступая на Генеральной ассамблее Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Али Акбар Салехи отметил, что Иран готов работать с международным сообществом, чтобы вернуть дипломатию и многосторонность в центр международных отношений.

«Не секрет, что международные организации находятся под политическим давлением некоторых стран, и МАГАТЭ не исключение. С одной стороны, в этот критический момент для многосторонности само существование системы Организации Объединенных Наций было серьезно поставлено под сомнение, а с другой стороны, Международное агентство по атомной энергии столкнулось с очень серьезными проблемами такого рода с момента своего создани», - расскзаал он.

«Члены Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке справедливо указали, что они не желают идти на компромисс в отношении этих достижений из-за запугивания конкретного государства-члена. Тринадцать из 15 членов Совета Безопасности не только единогласно отвергли резолюцию США о продлении эмбарго на поставки оружия в Иран, что являлось явным нарушением резолюции №2231 СБ ООН, но и не признали Соединенные Штаты участником ядерной сделки, что дало им использовать специальные механизмы этого соглашения восстановить санкции ООН против Ирана», - добавил он.

64-я сессия Генеральной Ассамблеи Международного агентства по атомной энергии открылась сегодня, в понедельник, в МАГАТЭ в Вене в соответствии с процедурами здравоохранения.

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