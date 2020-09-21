Салехи: чтобы защитить себя от многосторонности, нужно противостоять деструктивному поведению США

Выступая на Генеральной ассамблее Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Али Акбар Салехи отметил, что Иран готов работать с международным сообществом, чтобы вернуть дипломатию и многосторонность в центр международных отношений.

«Не секрет, что международные организации находятся под политическим давлением некоторых стран, и МАГАТЭ не исключение. С одной стороны, в этот критический момент для многосторонности само существование системы Организации Объединенных Наций было серьезно поставлено под сомнение, а с другой стороны, Международное агентство по атомной энергии столкнулось с очень серьезными проблемами такого рода с момента своего создани», - расскзаал он.

«Члены Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке справедливо указали, что они не желают идти на компромисс в отношении этих достижений из-за запугивания конкретного государства-члена. Тринадцать из 15 членов Совета Безопасности не только единогласно отвергли резолюцию США о продлении эмбарго на поставки оружия в Иран, что являлось явным нарушением резолюции №2231 СБ ООН, но и не признали Соединенные Штаты участником ядерной сделки, что дало им использовать специальные механизмы этого соглашения восстановить санкции ООН против Ирана», - добавил он.

64-я сессия Генеральной Ассамблеи Международного агентства по атомной энергии открылась сегодня, в понедельник, в МАГАТЭ в Вене в соответствии с процедурами здравоохранения.

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