Иранский дипломат: Иран решительно ответит на любую агрессию США

Комментируя заявление США о восстановлении санкций Совета Безопасности, включая эмбарго на поставки оружия в Иран, Камал Харрази сказал: «Это заявление США настолько безосновательно и бессмысленно, что даже близкие союзники США считают его незаконным, так как с выходом Соединенных Штатов из ядерной сделки они не дают этому режиму права использовать механизмы этого Соглашения».

«Конечно, Соединенным Штатам, которые с своей односторонней политикой не заботятся о международных институтах и ​​пытаются навязать свою необоснованную политику другим, не нужно полагаться на резолюции Совета Безопасности, чтобы выполнить свое незаконное требование продлить эмбарго на поставки оружия в Иран. Даже сейчас они намерены остановить сделки Ирана в этом отношении, угрожая другим вторичными санкциями», - отметил он.

«В соответствии со статьей 51 Устава ООН о неотъемлемом праве на самооборону Ирану разрешено незамедлительно реагировать на любую агрессию США под предлогом восстановления отмененных резолюций. Они знают, что Иран не уклоняется от защиты своих прав, и он много раз доказывал это на практике», - пояснил Харрази.

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