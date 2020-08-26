Повторение антииранских заявлений стало сюжетом Помпео, чтобы спроектировать

Майк Помпео, который вместе с Дональдом Трампом и его администрацией недавно предпринял отчаянную попытку убедить Совет Безопасности ООН продлить эмбарго на поставки оружия в Иран, теперь использовал сообщение СМИ в качестве предлга венесуэльских официальных лиц, чтобы купить некоторое оборонное оборудование у Ирана. "Неудивительно, что правительство Мадуро обращается к Ирану за оружием. Именно поэтому мы отменяем все санкции ООН против Ирана, включая эмбарго на поставки оружия. Мы полностью выполним эти санкции", - написал Помпео в Twitter.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Саид Хатибзаде, об этом заявил, что: "Мы не получали никаких запросов по этому поводу".

"Отношения Ирана и Венесуэлы основаны на интересах двух стран, и эти отношения не касаются какой-либо страны. Эти отношения укрепились в последние годы и подверглись нападкам со стороны Соединенных Штатов из-за независимости голосования", - добавил он.