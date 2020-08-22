Поражение американского доминирования в мировой экономике заменой доллара

По данным ИРНА, сегодня большинство стран, особенно те, которые находятся под санкциями США и даже те, которые не могут торговать со странами, находящимися под санкциями, пришло к выводу, что нет другого выхода преодолеть эти вызовы и проблемы, которые Вашингтон создал для мировой экономики, кроме замены доллара.

Энтони Роули аналитик китайско-американских экономических вопросов, говорит, что страны видят ослабление экономики, вызовы международному праву и глобальным обязательствам со стороны Соединенных Штатов и думают о том, чтобы дистанцироваться от доллара.

Вспышка коронавируса, экономическое давление США на страны, санкции против России, Китая и других стран, торговая конфронтация со странами, нарушение международных соглашений и выход из международных организаций, а также повторяющиеся угрозы США мировой экономике более чем когда-либо заставляет страны думать, что им следует перейти на другие валюты вместо одной доминирующей валюты (доллара), и что использование своих собственных валют для торговли является одним из лучших способов преодоления санкций и экономического давления США.

Если эти страны отойдут от этой долларовой системы, основанной на том, что происходит сегодня в мире, обменяются своими валютами друг с другом и постепенно уменьшат долю доллара в транзакциях, они фактически сломают доминирование США в мировой финансовой и банковской системе. И это может быть одним из самых важных достижений в экономическом участии стран в новую эру с новым порядком без американского господства в 21 веке.

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