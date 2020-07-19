Зариф: Иран и Ирак должны быть готовы к террористическим угрозам

Выступая перед журналистами, Мохаммед Джавад Зариф сказал, что отношения между двумя странами основаны на принципе взаимного уважения, и подчеркнул, что экономические отношения между двумя странами должны развиваться в интересах обеих сторон.

Министр иностранных дел Ирана также добавил, что на встрече с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном он обсудил судоходство, водные границы и соединение железных дорог двух стран на юге.

«Экономический потенциал двух стран, как в области энергетики, так и в сфере торговли, несмотря на вспышки коронавируса, может быть использован для развития двух стран, и мы полны решимости продолжать эти хорошие отношения», - сказал он.

Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн также заявил, что «на встрече с министром иностранных дел Ирана мы говорили об экономических отношениях между двумя странами, и Зариф подчеркнул, что сильный Ирак означает власть региона».

Он добавил, что часть торговых обменов между двумя странами недавно потерпела временный ущерб в результате мер здравоохранения против коронавируса и закрытия границ, но на встрече было подчеркнуто, что торговые отношения между двумя странами продолжаются, несмотря на эпидемию.

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