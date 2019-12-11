11 дек. 2019 г., 15:09
Journalist ID: 2390
News Code: 83590675
0 Persons

Торговая делегация из России прибыла в Мазендеран

Торговая делегация из России прибыла в Мазендеран

Сари, 11 декабря, ИРНА – Торговая делегация из Самарской области во главе с замглавы ТПП в среду утром прибыла в иранский Мазендеран.

Глава представительства МИД в Мазендеране Эсрафиль Амири Горзодини назвал цель визита российской делегации расширением торговых связей двух стран.
По его словам, российская делегация в ходе трехдневного визита встретится с иранскими бизнесменами, и посетит промышленные центры провинции и центры упаковки цитрусовых плодов.
Визит делегации из Самарской области считается второй торговой делегацией из России в Мазендеран за последние 4 месяца. В сентябре текущего года иранская торговая делегация во главе с губернатором провинции Мазендеран также посетила Волгоград, где открылся торговый дом Ирана.
Согласно данным таможни РФ, объем товарооборота Ирана с Россией вырос на 24% в 2019 году и достиг 1,3 млрд. долларов.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Your Comment

You are replying to: .
4 + 0 =