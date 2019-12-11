Торговая делегация из России прибыла в Мазендеран

Глава представительства МИД в Мазендеране Эсрафиль Амири Горзодини назвал цель визита российской делегации расширением торговых связей двух стран.

По его словам, российская делегация в ходе трехдневного визита встретится с иранскими бизнесменами, и посетит промышленные центры провинции и центры упаковки цитрусовых плодов.

Визит делегации из Самарской области считается второй торговой делегацией из России в Мазендеран за последние 4 месяца. В сентябре текущего года иранская торговая делегация во главе с губернатором провинции Мазендеран также посетила Волгоград, где открылся торговый дом Ирана.

Согласно данным таможни РФ, объем товарооборота Ирана с Россией вырос на 24% в 2019 году и достиг 1,3 млрд. долларов.

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