Посол Франции поздравил ИРНА с избранием в качестве председателя OANA

Филипп Тьебо сегодня в среду присутствовал на пресс-конференции ИРНА вместе с гендиректором Агенства Сейед Зией Хашми. При этом он отметил важность взаимодействия между двумя информационными агентствами двух стран, добавив, что ИРНА и AFP могут способствовать двустороннему сотрудничеству в этих областях.

"Информационное агентство Исламской Республики (ИРНА) стремится расширить свою международную региональную деятельность путем расширения сотрудничества с авторитетными региональными и мировыми информационными агентствами, включая AFP", - сказал гендиректор ИРНА.

Члены Организации Азиатско-Тихоокеанских Новостных Агентств 8 ноября на 17-й Генеральной ассамблее Союза в Сеуле, Южная Корея, избрали Информационное агентство Исламской Республики (ИРНА) в качестве нового председателя OANA на предстоящий срок организации.

Членами исполнительного комитета являются руководители крупнейших информационных агентств стран Азии и Тихоокеанского региона, среди которых Australian Associated Press (Австралия), Xinhua (КНР), ИРНА (Иран), Anadolu Agency (Турция), Azertac (Азербайджан), Kyodo News (Япония), VNA (Вьетнам), PTI (Индия), Bernama (Малайзия), Montsame (Монголия), Yonhap (Южная Корея), WAM (ОАЭ).

Организация информационных агентств стран Азии и Тихого океана была основана по инициативе ЮНЕСКО в 1961 году. Её цель – активное продвижение альтернативных точек зрения на глобальные события и отстаивание идеи многополярного мира. ОАНА объединяет 44 информагентства из 35 стран, являясь крупнейшей мировой медийной организацией: на страны-участницы ОАНА приходится две трети общего объёма мирового информационного потока.

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