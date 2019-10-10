Иранские женщины посетили футбольный матч впервые за 40 лет

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 между командами Ирана Камбоджи проходит в Тегеране. Иранским болельщицам продано более 4,5 тыс. билетов из 78 тыс., которые вмещает стадион. Прошлую неделю билеты были раскуплены сразу после поступления в продажу.

Стоит отметить, что до сих пор женщины могли наблюдать за игрой мужчин, лишь получив специальное приглашение или маскируясь под мужчину.

В Иране приняли решение разрешить болельщицам посещать матчи отборочного турнира ЧМ-2022 года после того, как месяц назад Международная федерация футбола (ФИФА) потребовала от Ирана разрешить им на стадион.

Напомним, что женщинам Ирана также позволили находиться на стадионе, когда там был установлен большой экран, на котором транслировался матч чемпионата мира-2018 Иран – Португалия (1:1).

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409