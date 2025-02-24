Глава МИД Ирана призвал к разработке всеобъемлющей конвенции по ядерному разоружению

В своем обращении Арагчи отметил, что несоблюдение государствами обязательств по статье 6 ДНЯО ослабляет глобальную архитектуру контроля над вооружениями и подрывает международные усилия по обеспечению безопасности.

Он подчеркнул, что ядерные державы должны нести ответственность за выполнение своих международно-правовых обязательств. Глава внешнеполитического ведомства Ирана также выразил обеспокоенность эскалацией вооружённых конфликтов и увеличением глобальных военных расходов.

По его словам, оправдывая затраты на производство и накопление вооружений соображениями национальной безопасности, ряд государств лишь способствует дестабилизации международной обстановки.

Особое внимание Арагчи уделил ситуации в Газе, осудив действия Израиля и заявив о недопустимости безнаказанности за военные преступления, этнические чистки и насильственное перемещение мирного населения. Он напомнил, что агрессия Израиля привела к гибели более 46 000 человек, в том числе большого количества женщин, детей и пожилых людей.

Министр также подчеркнул, что наличие у Израиля оружия массового уничтожения, включая ядерное, представляет собой серьёзную угрозу региональной и международной безопасности. В этой связи он призвал международное сообщество потребовать от Израиля присоединения к ДНЯО в качестве неядерного государства, полного демонтажа его ядерного арсенала и размещения всех ядерных объектов под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Кроме того, Арагчи акцентировал внимание на важности предотвращения милитаризации космического пространства, подтвердив приверженность Ирана принципам мирного использования космоса. Он осудил любые попытки введения односторонних принудительных мер, ограничивающих суверенные права государств на освоение космического пространства в мирных целях.