Израиль обстрелял больницу «Аль-Вафа»

По данным палестинских СМИ, истребители сионистского режима обстреляли верхний этаж больницы Аль-Вафа в центре города Газа.

В результате атаки медучреждения, по предварительным данным, погибли 7 человек. Также сообщается о нескольких раненых, некоторые из них в тяжелом состоянии.

Палестинское движение ХАМА назвало военным преступлением удар по больнице Аль-Вафа.

"Международное сообщество должно принять меры и направить наблюдателей ООН и обеспечить защиту больниц", говорится в заявлении ХАМАС.

"Мы осуждаем международное молчание в отношении беспрецедентных преступлений, продолжающихся пятнадцать месяцев, включая геноцид, систематическое разрушение всех гражданских объектов, особенно больниц, их поджоги и нападения на врачей и медицинских работников", отмечается в документе.