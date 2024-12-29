Фадави: Исламская революция продолжает двигаться вперед с неослабевающим темпом

Генерал Фадави подчеркнул, что граждане страны никогда не упускали возможности для укрепления государственных позиций, отметив, что Исламский Иран сегодня обладает значительной мощью во всех областях.

"На сегодняшний день наша страна значительно укрепилась. Количество враждебных действий против нас увеличилось по сравнению с первым десятилетием революции", — отметил он. "Тем не менее, благодаря последовательному выполнению наших обязанностей мы стали сильнее".

Генерал также прокомментировал развернутую в 2022 году против Исламской системы комбинированную войну, указав на то, что враги предполагали, что смогут одержать верх в этом конфликте. "Однако они недооценили проницательность и мудрость народа Ирана, что привело к изменению хода событий", — заключил он.