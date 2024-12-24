Йемен атаковал военные объекты в Израиле с помощью беспилотников

В заявлении йеменских сил говорится, что атаки были совершены в поддержку палестинского народного сопротивления, и в ответ на действия Израиля против палестинцев в секторе Газа.

По информации военных, первая операция успешно поразила военную цель в Ашкелоне, тогда как в ходе второй операции была атакована цель в Яффо, также достигнутая с помощью беспилотника.

Эти события подчеркивают продолжающееся напряжение в регионе и могут привести к новым эскалациям конфликта, вызывая беспокойство о ситуации безопасности и гуманитарных условиях на территории.