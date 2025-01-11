11 янв. 2025 г., 09:57
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Новости ID: 85716561
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В результате атак агрессоров на Йемен один человек погиб, а девять получили ранения

11 янв. 2025 г., 09:57
Новости ID: 85716561
В результате атак агрессоров на Йемен один человек погиб, а девять получили ранения

Тегеран, 11 января, ИРНА – В результате агрессивных нападений США, Израиля и Великобритании на Сану и Аль-Худейду один человек погиб, а девять других получили ранения. Об этом сегодня сообщило Министерство здравоохранения Йемена.

Согласно заявлению Министерства здравоохранения Йемена, сделанному в субботу утром, в ходе агрессивных нападений, предпринятых США, Израилем и Великобританией против Саны и Аль-Худейды, один человек погиб и девять получили ранения. Телеканал "Аль-Маядин" в своем сообщении не привел дополнительных деталей и не сообщил о материальном ущербе, причиненном в результате этих нападений.

В пятницу вечером радио Армии Израиля официально подтвердило участие израильских вооруженных сил в нападении на Йемен, сообщив о том, что военно-воздушные силы Израиля провели атаку на Йемен с использованием 20 истребителей. Согласно данным, предоставленным источником, эти истребители сбросили свыше 50 бомб, поразив три ключевых района.

По утверждению 13-го канала израильского телевидения, в результате осуществленных атак были нанесены удары по военной инфраструктуре "Ансар Аллах", включая склады ракет и базы беспилотников.

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