В результате атак агрессоров на Йемен один человек погиб, а девять получили ранения

Согласно заявлению Министерства здравоохранения Йемена, сделанному в субботу утром, в ходе агрессивных нападений, предпринятых США, Израилем и Великобританией против Саны и Аль-Худейды, один человек погиб и девять получили ранения. Телеканал "Аль-Маядин" в своем сообщении не привел дополнительных деталей и не сообщил о материальном ущербе, причиненном в результате этих нападений.

В пятницу вечером радио Армии Израиля официально подтвердило участие израильских вооруженных сил в нападении на Йемен, сообщив о том, что военно-воздушные силы Израиля провели атаку на Йемен с использованием 20 истребителей. Согласно данным, предоставленным источником, эти истребители сбросили свыше 50 бомб, поразив три ключевых района.

По утверждению 13-го канала израильского телевидения, в результате осуществленных атак были нанесены удары по военной инфраструктуре "Ансар Аллах", включая склады ракет и базы беспилотников.