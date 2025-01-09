Заявление лидера Ансараллах о причастности мировых держав к израильским преступлениям в Газе

Аль-Хуси подчеркнул, что израильские военные непосредственно грабят гуманитарную помощь, поступающую в сектор Газа. Он также отметил, что сионистский режим намеренно создал гуманитарную катастрофу в Газе и систематически уничтожает всю медицинскую инфраструктуру.

Лидер хуситов осудил израильские нападения на больницы, в том числе на больницу Камал ад-дин, назвав это одним из крупнейших преступлений в секторе Газа. Он добавил, что сейчас израильские военные нацелились на индонезийскую больницу и другие медицинские учреждения, которые предоставляют минимальные услуги в условиях блокады.

Аль-Хуси также обвинил палестинскую автономию в соучастии в страданиях палестинцев на Западном берегу.