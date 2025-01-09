9 янв. 2025 г., 19:56
Новости ID: 85715595
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Заявление лидера Ансараллах о причастности мировых держав к израильским преступлениям в Газе

9 янв. 2025 г., 19:56
Новости ID: 85715595
Заявление лидера Ансараллах о причастности мировых держав к израильским преступлениям в Газе

Тегеран, 9 января, ИРНА - Лидер хуситов Абд аль-Малик аль-Хуси заявил, что преступление голода, которому подвергается палестинский народ, не ограничивается лишь израильским режимом. По его словам, все безразличные, жадные и трусливые правительства, которые наблюдают за страданиями палестинцев, также являются соучастниками этого преступления.

Аль-Хуси подчеркнул, что израильские военные непосредственно грабят гуманитарную помощь, поступающую в сектор Газа. Он также отметил, что сионистский режим намеренно создал гуманитарную катастрофу в Газе и систематически уничтожает всю медицинскую инфраструктуру.

Лидер хуситов осудил израильские нападения на больницы, в том числе на больницу Камал ад-дин, назвав это одним из крупнейших преступлений в секторе Газа. Он добавил, что сейчас израильские военные нацелились на индонезийскую больницу и другие медицинские учреждения, которые предоставляют минимальные услуги в условиях блокады.

Аль-Хуси также обвинил палестинскую автономию в соучастии в страданиях палестинцев на Западном берегу.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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