9 янв. 2025 г., 10:01
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Новости ID: 85715022
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Израильское издание признало успех Ирана в нефтяной отрасли, несмотря на санкции

9 янв. 2025 г., 10:01
Новости ID: 85715022
Израильское издание признало успех Ирана в нефтяной отрасли, несмотря на санкции

Тегеран, 9 января, ИРНА – Израильское издание "Маарив" в отчете признало успех Ирана в преодолении санкций в нефтяной отрасли и ее рост, связав эти достижения с новыми методами Тегерана по противодействию санкциям.

Несмотря на жесткие санкции, нефтяная промышленность Ирана процветает благодаря развитию судоходного флота.

Как утверждает "Маарив", Иран скрывает деятельность своего судоходного флота, а азиатские покупатели продолжают инвестировать в экономику Ирана.

По данным ОПЕК, экспорт нефти Ирана в 2023 году достиг 53 миллиардов долларов, а в 2024 году добыча нефти в стране вернулась к пиковому уровню прошлых лет, аналогичному 2018 году.

Издание "Маарив" в своем отчете также утверждает, что Иран, используя определенные методы, смог обойти санкции, наложенные на судоходную отрасль, и таким образом восстановить рост своей нефтяной промышленности.

Согласно данному отчету, информация об успехе Ирана в преодолении санкций была получена в результате спутникового мониторинга. Указанные данные были зафиксированы спутником Sentinel-2, принадлежащим Европейскому космическому агентству.

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