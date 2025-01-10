Аль-Кассам: израильские пленные пропали без вести на севере Газы

Согласно заявлению высокопоставленного источника в бригадах Аль-Кассам, сделанному для Al Jazeera, "большинство врагов, находящихся под охраной бригад Аль-Кассам на севере Газы, в настоящее время пропали без вести в результате агрессивных действий оккупантов".

Он подчеркнул, что они неоднократно предупреждали о последствиях таких атак. "Нетаньяху и его армия упорно пытаются уйти от решения этой проблемы", - добавил он.

Источник также снова назвал правительство и армию Израиля полностью ответственными за жизнь и судьбу их пленников.