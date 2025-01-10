10 янв. 2025 г., 19:27
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Аль-Кассам: израильские пленные пропали без вести на севере Газы

10 янв. 2025 г., 19:27
??????? ID: 85716246
Аль-Кассам: израильские пленные пропали без вести на севере Газы

Тегеран, 10 января. ИРНА — Один из высокопоставленных командиров бригад Аль-Кассам, военного крыла ХАМАС, сообщил о том, что большая часть израильских пленных пропала без вести на севере сектора Газа из-за продолжающихся атак израильских сил.

Согласно заявлению высокопоставленного источника в бригадах Аль-Кассам, сделанному для Al Jazeera, "большинство врагов, находящихся под охраной бригад Аль-Кассам на севере Газы, в настоящее время пропали без вести в результате агрессивных действий оккупантов".

Он подчеркнул, что они неоднократно предупреждали о последствиях таких атак. "Нетаньяху и его армия упорно пытаются уйти от решения этой проблемы", - добавил он.

Источник также снова назвал правительство и армию Израиля полностью ответственными за жизнь и судьбу их пленников.

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