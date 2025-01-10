Объем товарооборота между Ираном и и странами-членами ЕАЭС достиг $2.7 миллиарда

Глава Иранской таможни Фаруд Асгари, в интервью ИРНА представил детализированный отчет о внешнеэкономической активности страны с государствами-членами ЕАЭС. Он отметил, что объем экспорта Ирана в эти страны составил примерно 1 миллиард 494 миллиона 839 тысяч долларов, что соответствует росту на 20.79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По информации Асгари, вес экспортируемых товаров за указанный период составил 3 миллиарда 857 миллионов килограммов, что также отражает рост на 21.69% по сравнению с прошлым годом.

Глава таможни отметил, что наибольшая доля экспорта Ирана приходилась на Российскую Федерацию, Армению и Казахстан.