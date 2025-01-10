10 янв. 2025 г., 12:20
Journalist ID: 2177
??????? ID: 85715930
T T
0 Persons

Зариф прокомментировал лесные пожары в Калифорнии: Эти горькие кадры напоминают Газу

10 янв. 2025 г., 12:20
??????? ID: 85715930
Зариф прокомментировал лесные пожары в Калифорнии: Эти горькие кадры напоминают Газу

Тегеран, 10 января. ИРНА – Вице-президент Ирана по стра, Мохаммад Джавад Зариф, выразил свои соболезнования жителям Калифорнии, которые потеряли все из-за стихийного бедствия, и сравнил нынешнюю ситуацию с разрушениями в Газе.

«Грустные Кадры из Калифорнии напоминают о разрушенных домах, школах и больницах Газе. Соболезнование калифорнийцам, которые потеряли все из-за ярости природы, - это человеческий поступок, особенно учитывая, что многие в этом штате поддерживали народ Газы, который остался без всего из-за жестокости Израиля», написал Зариф на своей странице в X.

Власти сообщают, что на протяжении последних трех дней Лос-Анджелес в штате Калифорния страдает от сильных лесных пожаров, которые начались на фоне холодной погоды и зимнего сезона. Тысячи людей остались без крова, и ущерб, причиненный стихией, уже огромен. Попытки тысяч пожарных потушить пять очагов возгорания от побережья Тихого океана до Пасадены пока не увенчались успехом, и ожидается, что пожары продолжатся в ближайшие дни.

0 Persons

??? ???????????

You are replying to: .