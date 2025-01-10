Зариф прокомментировал лесные пожары в Калифорнии: Эти горькие кадры напоминают Газу

«Грустные Кадры из Калифорнии напоминают о разрушенных домах, школах и больницах Газе. Соболезнование калифорнийцам, которые потеряли все из-за ярости природы, - это человеческий поступок, особенно учитывая, что многие в этом штате поддерживали народ Газы, который остался без всего из-за жестокости Израиля», написал Зариф на своей странице в X.

Власти сообщают, что на протяжении последних трех дней Лос-Анджелес в штате Калифорния страдает от сильных лесных пожаров, которые начались на фоне холодной погоды и зимнего сезона. Тысячи людей остались без крова, и ущерб, причиненный стихией, уже огромен. Попытки тысяч пожарных потушить пять очагов возгорания от побережья Тихого океана до Пасадены пока не увенчались успехом, и ожидается, что пожары продолжатся в ближайшие дни.