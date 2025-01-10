Пезешкиан поздравил нового президента Ливана

В своем сообщении президент Ирана подтвердил готовность иранского правительства к дальнейшему развитию сотрудничества в различных областях во время президентства генерала Жозефа Ауна.

Масуд Пезешкиан в своем поздравительном письме выразил надежду, что выбор, ставший результатом согласия большинства партий и политических групп Ливана, приведет к политической стабильности, экономическому росту и спокойствию для дорогого народа Ливана. Он отметил, что укрепление устойчивости и единства непременно заставит сионистские враги отказаться от своих притязаний на землю Ливана.

Генерал Жозеф Аун был избран президентом Ливана 9 января с 99 голосами за во втором туре голосования. Это пятый случай в истории Ливана, когда командир армии страны занимает пост президента.